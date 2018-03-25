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МЧС сообщило о 35 без вести пропавших после пожара в Кемерово

Есть обновление от 20:35

У горящего здания собрались родственники пропавших и пострадавших, которые требуют встречи с властями

МЧС сообщило о 35 без вести пропавших после пожара в Кемерово
У горящего торгового центра "Зимняя вишня"
Данил Айкин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Местонахождение 35 человек, которых не могут найти родственники, устанавливается в Кемерово, где уже несколько часов тушат крупный пожар в торговом центре, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин.

"Пока мы считаем, что они без вести пропали", - сказал он.

Он отметил, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение. В правой части здания пожар локализован, там проводится дымоудаление. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места происшествия, у горящего торгового центра собрались несколько десятков родственников погибших, пострадавших и пропавших без вести, которые требуют прибытия на место мэра города. Также они требуют ответа от властей, почему не работала сигнализация, а также хотят, чтобы им рассказали о ходе спасательных работ.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил "Интерфаксу" первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.

Кроме того, очевидцы рассказывали, пожарная сигнализация не сработала, и людей из кинотеатра выводили контролеры.

Пожар в торговом центре в Кемерово

6 фотографий
Теги: Кемерово, Зимняя вишня
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