СКР уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Три ребенка и одна женщина погибли в пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сказала Петренко.

По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка, добавила Петренко. Она отметила, что на месте пожара сотрудниками МЧС продолжается спасение людей.

Уголовное дело возбуждено по факту пожара по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали четверо детей, их тела были обнаружены в зале кинотеатра. По предварительным данным, именно в кинозале находился очаг возгорания. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра выводили контролеры. Позднее в Следственном комитете сообщили, что погибшие находились в детской комнате торгового центра.

В пресс-службе МЧС сообщили "Интерфаксу", что пожару в торговом центре был присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания увеличилась с 450 до 1,5 тысяч кв. метров.