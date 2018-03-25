Количество погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до семи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тела еще двух погибших на 4 этаже горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил агентству "Интерфакс" источник, осведомленный с ситуацией.

"Спасатели зашли на 4-ый этаж, нашли мужчину с ребенком", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 5 погибших.

Как сообщалось, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово 30 человек госпитализированы. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.