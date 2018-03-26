На третьем этаже торгового центра в Кемерово продолжилось тушение пожара

Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до 15

Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до 22 человек

Без вести пропали около 70 человек Подробнее

При пожаре в Кемерово погибли 37 человек

Вероятность выжить у оставшихся 30 человек называют крайне малой Подробнее

Источник сообщил о 40 жертвах пожара в кемеровском ТЦ

25 марта 19:50

МЧС сообщило о 35 без вести пропавших после пожара в Кемерово

У горящего здания собрались родственники пропавших и пострадавших, которые требуют встречи с властями Подробнее

25 марта 16:48

В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре

В МЧС сообщили об угрозе взрыва в горящем ТЦ Подробнее

25 марта 15:39

СКР уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово

Жертвами пожара стали трое детей и женщина, пострадали 26 человек Подробнее

25 марта 14:36

Погибшие в результате пожара в кемеровском ТЦ дети находились в детской комнате

Следственный комитет возбудил уголовное дело Подробнее

25 марта 13:59

Песков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина после выборов

Изменения могут коснуться и правительства, и администрации президента Подробнее

25 марта 13:07

Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово