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На третьем этаже торгового центра в Кемерово продолжилось тушение пожара

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Тушение осложнено сильным задымлением

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают бороться с огнем на третьем этаже торгового центра в Кемерово, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение пожара осложнено сильным задымлением, которое сохраняется в помещении.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин сообщил журналистам, что открытое горение в торговом центре в Кемерове ликвидировано, идет проливка здания.

Теги: Россия, Кемерово
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