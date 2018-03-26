На третьем этаже торгового центра в Кемерово продолжилось тушение пожара

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают бороться с огнем на третьем этаже торгового центра в Кемерово, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение пожара осложнено сильным задымлением, которое сохраняется в помещении.
Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин сообщил журналистам, что открытое горение в торговом центре в Кемерове ликвидировано, идет проливка здания.