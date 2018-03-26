МЧС подтвердило гибель 37 погибших во время пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали, сообщил заместитель руководителя МЧС России Владлен Аксенов в ходе доклада на совещании в штабе.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники, отметил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил проводить только наружную проливку здания торгового центра, которое горит в Кемерове. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания в штабе по тушению пожара. В свою очередь замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил, что конструкции торгового центра проседают, есть вероятность обрушения.

Также Владимир Пучков просит организации, расположенные рядом с горящим торговым центром в Кемерово, на ближайшее время освободить сотрудников от работы.

"Прошу отпустить всех с работы, кто работает поблизости", - сказал Пучков на совещании в штабе по тушению пожара.

Торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня" расположен на одной из центральных улиц Кемерова - проспекте Ленина.