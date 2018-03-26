Среди пропавших без вести в кемеровском ТЦ оказались дети из Томска

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Группа детей из Томска числится пропавшей без вести в горящем торговом центре в Кемерове, сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов журналистам. По его словам, дети из Томска были в кинотеатре, их количество не известно.

Кроме того, 12 детей из числа пропавших без вести были из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области. "Они были с сопровождением, связи с ними нет", - сказал Чернов. Еще один ребенок среди пропавших - из города Междуреченска Кемеровской области, добавил первый вице-губернатор.

По информации МЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, еще 84 человека пострадали. На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.

В штабе по тушению пожара вывешены списки пропавших без вести. Всего в списках числятся 65 человек, среди них целые семьи. В списке есть дети всех возрастов, от 2 до 17 лет. Возраст взрослых в основном от 28 до 35 лет, но есть и пенсионерки.