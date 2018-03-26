Выпавшего из окна ТЦ в Кемерово подростка ввели в состояние искусственной комы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Подросток, выпавший из окна горящего торгового центра в Кемерово, находится в реанимации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах.

"Он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. У него многочисленные травмы, переломы", - сказал он.

Ранее в соцсетях опубликовано видео, на котором подросток пытается спастись от огня и держится за подоконник на уровне четвертого этажа торгового центра, рядом с кинозалами. В какой-то момент он срывается, пролетает два этажа и падает на козырек над входом в торговый центр.