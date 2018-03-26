Следственный комитет начал допрос гендиректора кемеровского торгового центра

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Собственниками здания являются две компании

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в СКР, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректором этой компании является Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.

Другой источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Интерфаксу", что ООО "Зимняя вишня Кемерово" является арендатором 3-4 этажей торгового центра, в том числе сдает их в субаренду. При этом собственник всей площади торгцентра - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, структура ООО "КДВ Групп"). ККК также сдает в аренду площади на 1-2 этажах торгцентра.

Информацию о том, что ККК и "КДВ Групп" до настоящего времени являются собственниками ТРК "Зимняя вишня" подтвердил агентству еще один источник в деловых кругах Кемерово.

Торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, структура ООО "КДВ Групп"), которое было перепрофилировано.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время ККК специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.

"КДВ групп" - один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами "Кириешки", "Яшкино", "Бонди". Головной офис компании находится в Томске.

В "Зимней вишне" работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торгести "КДВ групп" - "Ярче"), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова - проспекте Ленина.

Пожар в торговом центре в Кемерово

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Теги: Россия, Кемерово
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