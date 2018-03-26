Полпред Меняйло взял под личный контроль расследование пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

"На данный момент полпред находится в Кемеровской области", - говорится в сообщении.

Меняйло также выразил соболезнование в связи с гибелью людей на пожаре.

"Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придает гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной", - сказал полпред.

В настоящее время работы на месте пожара продолжаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

По последним данным, подтверждена гибель 48 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.