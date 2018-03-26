Председателем движения "Открытая Россия" стал Андрей Пивоваров

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Координатор петербургского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров избран председателем движения, сообщает пресс-служба "Открытой России".

Выборы председателя прошли на конференции движения, которая состоялась в воскресенье в Вильнюсе (Литва). Кроме того, в ходе конференции был избран новый федеральный совет "Открытой России", в него вошли 11 человек, в том числе заместитель председателя движения Владимир Кара-Мурза-младший, Александр Соловьев, ранее занимавший пост председателя движения, представитель "Открытой России" в Чувашии Дмитрий Семенов и другие.

Также на конференции "Открытая Россия" приняла резолюцию, в которой заявила о том, что "не признает президентские выборы 2018 года честными и справедливыми", отметив при этом неэффективность игнорирования избирательного процесса.

В соответствии с резолюцией, ближайшими задачами движения станут расширение проекта "Правозащита" с поддержки политических активистов в ходе уголовных и административных процессов в сторону правовой поддержки гражданского протеста и гражданских инициатив, выстраивание системы информационной поддержки гражданской активности в регионах на базе существующих медийных ресурсов и социальных сетей, а также развитие практического политического образования в качестве помощи гражданским активистам.

Учредительная конференция "Открытой России" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. В ходе нее Михаил Ходорковский был избран председателем движения на полгода. Позднее экс-глава ЮКОСа сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя.

В апреле 2017 года председателем движения на год был избран бывший помощник депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова, координатор проекта "Открытое право" Александр Соловьев. В соответствии с уставом движения, пост председателя нельзя занимать больше одного срока.