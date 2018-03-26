Детский омбудсмен предложила проверить все ТЦ после пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове с большим количеством погибших - это сигнал для проверки всех торговых центров. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Трагедия в Кемерово меня застала в Брянске, мы завершали проверки интернатов региона, в том числе там, где идет расследование преступлений. И причина - в халатности", - сказала Кузнецова в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Она отметила, что "нормы все прописаны, но то, как мы относимся, является той катастрофической причиной тех бед, свидетелями которых мы являемся сегодня".

Кузнецова заявила, что пожар в торговом центре в Кемерове "должен стать срочным сигналом к проверкам безопасности, не формальной, а ответственной".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

Число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 53 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.