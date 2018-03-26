Полицейские нашли живыми пять человек из пропавших на пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Полицейские разыскали несколько человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе ЧП: осуществляют оцепление территории ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.

Как сообщалось, число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выросло до 53 человек.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.