Песков ответил на вопрос о "запрете на плохие новости" в РФ в связи с ЧМ-2018

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали полным абсурдом мнение о том, что на федеральных телеканалах введен запрет на "плохие новости" в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года и поэтому отсутствовала информация о ситуации в Кемерово.

"Это совершенная глупость. Я не знаю, почему не показывают. Когда пошли первые сообщения, естественно, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе, но, когда уже стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, кстати говоря", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, было ли "эмбарго на плохие новости" в связи с предстоящим в этом году проведением в России чемпионата мира по футболу, и с чем связано отсутствие информации о ситуации в Кемерово в теленовостях в воскресенье.

По его словам, материалы про трагедию на телеканалах были. "А что касается какого-то запрета на какие-то "плохие новости" - это полный абсурд, абсолютно", - сказал пресс-секретарь главы государства, заметив, что не понимает сути вопроса.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.

Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.