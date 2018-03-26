Открытое горение в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидировано

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожарные справились с открытым огнем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания", - сказал он.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление.

В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов. Пожарные неоднократно объявляли о ликвидации открытого пламени, однако вновь и вновь находили новые очаги.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. По последним данным, погибли 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали.