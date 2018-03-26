Мэр Кемерова предложил создать мемориал возле сгоревшего торгового центра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти города Кемерово намерены обсудить с жителями возможность создания постоянного мемориала рядом с торговым центром "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли, по последним данным, 64 человека, сообщил агентству "Интерфакс" мэр города Илья Середюк.

"Мы обсудим с общественностью, в каком виде организовать мемориал и где именно. Возможно, оставим его там, где сейчас находится стихийный", - сказал Середюк.

Около полутора тысяч человек в понедельник принесли цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших к торговому центру "Зимняя вишня". Люди зажигают свечи. Многие из них не имеют отношения к погибшим, и пришли просто поддержать родственников жертв трагедии и пострадавших.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, есть пропавшие без вести.

В Кемеровской области 27-29 марта объявлен трехдневный траур.