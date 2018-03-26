Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово продлится три дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации.

"Траур 27, 28 и 29 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших. Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.