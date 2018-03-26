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Из-под завалов сгоревшего торгового центра в Кемерове извлекли 58 тел

Есть обновление от 14:40

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кемерове из-под завалов сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" извлечено 58 тел погибших, спасатели продолжают работу на шести участках, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

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Он отметил, что число погибших не изменилось. Ранее сообщалось о гибели 64 человек.

В зоне ЧС остаются шесть человек, добавил министр. "Визуального контакта с ними нет. Известно, что они находятся в зоне ЧС", - сказал Пучков.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что общее число госпитализированных в результате пожара выросло до 12 человек. "Сейчас госпитализировано 12 человек, к тем 11 больным, о которых мы говорили несколько часов назад, добавился один пациент с отравлением продуктами горения, средней степени тяжести", - сообщила она на совещании оперативного штаба под руководством Пучкова.

Всего за помощью после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", таким образом, обратились 52 человека.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

Теги: Кемерово, МЧС России, Минздрав России
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