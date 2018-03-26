Из-под завалов сгоревшего торгового центра в Кемерове извлекли 58 тел

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кемерове из-под завалов сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" извлечено 58 тел погибших, спасатели продолжают работу на шести участках, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

Он отметил, что число погибших не изменилось. Ранее сообщалось о гибели 64 человек.

В зоне ЧС остаются шесть человек, добавил министр. "Визуального контакта с ними нет. Известно, что они находятся в зоне ЧС", - сказал Пучков.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что общее число госпитализированных в результате пожара выросло до 12 человек. "Сейчас госпитализировано 12 человек, к тем 11 больным, о которых мы говорили несколько часов назад, добавился один пациент с отравлением продуктами горения, средней степени тяжести", - сообщила она на совещании оперативного штаба под руководством Пучкова.

Всего за помощью после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", таким образом, обратились 52 человека.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.