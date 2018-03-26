Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле выбросов в атмосферу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект о создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Проект предлагает ввести в закон об охране окружающей среды понятие "системы автоматического контроля". Они будут осуществлять автоматическое измерение и учет показателей выбросов загрязняющих веществ. Собранные данные должны будут направляться в Росприроднадзор, который ведет государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Правительство наделяется правом определять на объектах I категории оборудование, сбросы от которого подлежат автоматическому контролю. Правительство также должно будет выработать правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля. "В указанных правилах будут закреплены в том числе порядок передачи и фиксации данных и порядок определения загрязняющих веществ, в отношении которых осуществляется автоматический контроль. При этом будет взят за основу перечень, ранее согласованный заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к документу.