Москалькова потребовала независимую экспертизу воздуха на свалке "Ядрово"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым провести независимую экспертизу состояния воздуха на полигоне "Ядрово".

"Татьяна Николаевна уверена, что, несмотря на все экспертизы, теперь необходима комплексная независимая экспертиза. Росприроднадзор по 27 пробам не выявил ничего, но дело в том, что у нас нет норм по запаху, поэтому она считает необходимым провести независимую экспертизу", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Он отметил, что сотрудник аппарата в четверг должен был посетить полигон, однако ему не дали попасть на территорию. "Наш сотрудник вчера был на митинге, присутствовал при встрече жителей с губернатором, а на полигон нашего сотрудника не пустили", - добавил он.

По словам пресс-секретаря, Москалькова сегодня встретилась с представителем инициативной группы, которая сообщила ей, что люди возмущены, на полигон продолжает ежедневно приезжать около 250 машин, а рядом со старым полигоном, который собираются закрывать, уже собираются стоить новый.

Массовое отравление

В среду в Минздраве Московской области сообщили, что к медикам обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Шестеро из них были госпитализированы. По состоянию на утро четверга трое детей были переведены в Филатовскую клиническую больницу в Москве (позже их выписали), еще трое оставались в Волоколамской ЦРБ.

При этом министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что дети находятся в ЦРБ с различными диагнозами, "не связанными с отравлением или интоксикацией заражающими веществами". Он добавил, что за ночь не было зафиксировано ни одного нового обращения в больницу.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов ранее сообщил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на 21 марта.