Следствие обвинило главу МЧС Кузбасса в игнорировании нарушений в ТЦ "Зимняя вишня"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате, был проинформирован о грубых нарушениях пожарной безопасности в "Зимней вишне", заявил в суде старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин.

"Установлено, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверки на 2018 год. Мамонтов получил сведения о грубых нарушениях в "Зимней вишне", но, действуя вопреки законодательству, не организовал внеплановые проверки. Нарушения не были выявлены, работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей", - сказал Габдуллин.

Кроме того, по словам следователя, Мамонтов в 2015-2016 годы принял на работу трех человек, которые получали зарплату в течение почти трех лет, при этом они фактически не работали, но получили около 1,8 млн рублей.

"Материалы подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами допроса свидетелей, которые, в частности подтверждают уничтожение бухгалтерских и иных документов в июне 2017 года, а также попытку скрыть от следствия имеющие значение финансовые документы во второй половине апреля 2018 года по указанию обвиняемого и его доверенных лиц", - подчеркнул следователь.

Габдуллин отметил, что Мамонтов в ходе допроса пояснил, что проверки "Зимней вишни" не проводились, так как ТРЦ являлся объектом малого бизнеса.

"ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основной владелец "Зимней вишни" - ИФ) не содержится в реестре малых предприятий, как заявлял на допросах Мамонтов. По его логике, планировать проверку надо было в 2018, а проводить в 2019, что не соответствует законодательству", - подчеркнул Габдуллин.

Он также зачитал текст расшифровки телефонного разговора Мамонтова с неустановленным лицом, в котором они обсуждали дальнейшую стратегию защиты, в том числе решалось и то, что и как должны говорить подчиненные главы МЧС Кузбасса следователям в рамках расследования дела о пожаре в "Зимней вишне".

Суд в Кемерово в понедельник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для главы МЧС по Кемеровской области Мамонтова. Ему инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он свою вину не признал.

В середине апреля в рамках уголовного дела были проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего по делу о пожаре арестованы девять обвиняемых. Восьмерым из них предъявлены обвинения по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 28 мая суд также арестовал начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, обвиняемого в халатности.