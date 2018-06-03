Российских журналистов обучат действиям при попадании в плен и на минное поле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Очередной, 17-й по счету поток учебно-практических курсов "Бастион" для работников СМИ пройдет с 4 по 10 июня на базе 106-й дивизии Воздушно-десантных войск (Рязанская область, полигон "Дубровичи"), сообщает в пятницу Союз журналистов Москвы (СЖМ).

"В обучении примут участие 35 слушателей - представителей федеральных и региональных СМИ, информационных структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах повышенного риска (контртеррористические операции, массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации)", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс".

В программе - лекции, мастер-классы "Специфика работы журналистов в "горячих точках" в современных условиях", практические занятия, в том числе на полигоне. Слушатели ознакомятся с особенностями взаимодействия органов внутренних дел со СМИ по освещению деятельности по борьбе с наркопреступностью, порядком организации взаимодействия со СМИ в период проведения контртеррористической операции. Журналистам покажут, как действовать при попадании в плен или в район минной опасности, научат оказывать первую помощь, а также поведению во время массовых беспорядков, говорится в сообщении.

Представители Росгвардии проведут выставку оружия и экипировки подразделений. В программе также "спецоперации" ОМОН, показательные выступления кинологов ОМОН, захват "заложников".

Курсы "Бастион" проводит с 2006 года СЖМ при участии силовых ведомств: Минобороны, ФСБ, МИД, МВД, Росгвардии, МЧС. За это время на курсах прошли обучение 729 работников СМИ и представителей информационных структур органов власти. Территориально курсы "Бастион" охватили всю страну - от Владивостока до Калининграда, сказано в сообщении.