СКР попросил передать ему расследование ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Свердловское СУ СК России инициировало изъятие и передачу им уголовного дела, возбужденного в связи с автоаварией в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса.

"С учетом того, что в результате данного происшествия пострадало большое количество граждан, а также в связи со значительным общественным резонансом, следственными органами СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче возбужденного уголовного дела из полиции в органы СКР для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время территориальным следственным отделом СК России проводится отдельная доследственная проверка по факту этого ДТП.

Предположительный виновник ДТП - водитель Daewoo Nexia - стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч 2 ст. 264 УК РФ). "Сегодня ночью в полпервого водителя взяли под стражу и поместили в изолятор временного содержания на 48 часов", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Мужчина изначально отказывался от освидетельствования, а затем был доставлен на территорию городского ГАИ, где был освидетельствован. <...>Он пояснил при допросе, что в тот день выпил довольно большую дозу крепких спиртных напитков и поехал из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, чтобы помириться с женой", - добавил Горелых.

Он сообщил, что в больницах остаются 12 пострадавших в результате ДТП. Три женщины находятся в тяжелом состоянии, предположительно, у них перелом позвоночника, повреждение связок позвоночника и перелом ключицы.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в понедельник, 4 июня, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia. По данным Горздрава, пострадали 26 человек, госпитализированы были 24, в том числе трое несовершеннолетних.