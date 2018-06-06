В России будут судить бывшего телохранителя лидера "Правого сектора"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Брянской области завершили расследование уголовного дела Александра Шумкова - бывшего телохранителя лидера украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Гражданин Украины Шумков обвиняется по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, деятельность которой запрещена судом), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Шумков был задержан в августе прошлого года российскими пограничниками в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию.

По версии следствия, он "принимал активное участие в деятельности "Правого сектора", направленной против интересов РФ и посягающей на ее территориальную целостность".

"В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Республику Крым. Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией", - говорится в сообщении.

"О значительной роли обвиняемого в деятельности экстремисткой организации свидетельствует и тот факт, что длительное время он был личным телохранителем ее лидера", - отметили в СКР.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Федеральной службы безопасности. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Шумков присоединился к акции протеста осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".