Полпред президента опроверг слухи о скорой отставке главы республики Алтай

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло опроверг слухи о скорой отставке главы республики Алтай Александра Бердникова.

"Не верьте слухам. Все слухи распространяются, преследуя определенную цель. Я бы не стал и не рекомендовал бы никому думать вместо президента РФ и решать вместо президента РФ", - сказал Меняйло в четверг в Томске журналистам. По его словам, право президента - принимать решения и выстраивать соответствующую вертикаль.

"У нас подпольно ничего не проходит. Будет решение - вы его узнаете. Не будет решения - будет все как есть", - отметил полпред.

Он пояснил, что в бытность губернатором Севастополя каждая его командировка в Москву сопровождалась слухами об отставке. "Меня два с лишним года "снимали" с должности, как раз по слухам", - заверил он.

"Пока о какой-либо смене в республике Алтай я не знаю. По Алтайскому краю все знал. По республике Алтай ничего не знаю", - добавил Меняйло.

Александр Бердников занимает пост главы республики Алтай с 2006 года. Слухи о вероятных кадровых перестановках в руководстве региона появились в конце мая на фоне информации о плановой проверке Генпрокуратуры РФ. На последних выборах в 2014 году Бердников набрал 50,6% голосов; срок его полномочий истекает в 2019 году.