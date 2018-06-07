Песков попросил не ожидать показательных мер во время "прямой линии" Путина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Показательных мер в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным ожидать не стоит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин зрит в корень, он не сторонник показательных мер. Он никогда этим не занимается", - сказал Песков в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК), отвечая на вопрос, стоит ли ожидать показательных мер во время "прямой линии" в четверг.

"Он решает проблемы, причем он предпочитает их решать системным образом", - отметил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что президент будет не только отвечать на вопросы, но и, возможно, давать конкретные поручения. Пресс-секретарь добавил, что при необходимости в ходе программы президент будет выходить на связь с губернаторами. "Если у президента будет такое желание, он сможет попросить того или иного главу региона вывести на связь", - сказал он.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что впервые на "прямой линии" президент будет "связываться с губернаторами и членами правительства по актуальным вопросам, (...) оперативно давать поручения".