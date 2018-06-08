Главные новости
В миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. Коротко
В России

Власти назвали дезинформацией жалобу Путину на закрытие школы в алтайском селе

Есть обновление от 06:43

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Школу села Старая Суртайка Алтайского края, жители которой обратились к президенту РФ во время "прямой линии", никто не собирался закрывать, заявили в пятницу в региональном Минобрнауки.

"Да, в ней есть проблемы с кадрами, но никто не планировал ее закрыть. В эту школу подвозят детей из двух соседних сел для обучения. Действительно, произошла какая-то дезинформация. С 1 сентября школа, как и планировалось, будет работать в штатном режиме", - сказали в пресс-центре министерства.

В России"Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. ОнлайнЧитать подробнее

Там отметили, что в настоящий момент в селе находится министр образования и науки региона Надежда Капура, которая разбирается в сложившейся ситуации по поручению врио губернатора региона Виктора Томенко.

Как сообщалось, в ходе "прямой линии" с президентом РФ жители алтайского села, в котором проживают 400 человек, обратились с просьбой принять меры по недопущению закрытия малокомплектной школы, в которой обучается 47 человек.

В свою очередь врио губернатора региона Томенко в эфире заявил, что школа является филиалом и есть вопросы по ее укомплектованию, однако в планах закрытия ее нет.

Автор вопроса, жительница села Алена Регер также сообщила, что в школе почти 20 лет не было ремонта. Если школа будет закрыта, многим жителям придется переезжать оттуда. При этом жителям заявили, что их детей будут возить в соседнюю школу, находящуюся в 7 км от их села.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алтайский край
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Обвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делуПодробнее
 Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
"Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
 Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
 Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. КороткоЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Хабаровский губернатор собрался лично найти работу пожаловавшемуся Путину авиастроителю

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле

Власти назвали дезинформацией жалобу Путину на закрытие школы в алтайском селе

После "прямой линии" в Приамурье решили проверить жалобы на снижение зарплат медработникам

"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиТриумфаторами - тоже впервые - в составе столичного клуба стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов Подробнее

Прокуратура Хабаровского края проверит информацию по жалобам Путину

Хабаровские власти после жалобы Путину отчитались об отсутствии сокращений на авиапредприятиях

Великобритания предложит G7 создать "силы быстрого реагирования" на политику России

Хабаровские власти поищут для пожаловавшегося Путину москвича новый "дальневосточный гектар"

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

Поиски пропавших без вести приостановлены Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru