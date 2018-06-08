Власти назвали дезинформацией жалобу Путину на закрытие школы в алтайском селе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Школу села Старая Суртайка Алтайского края, жители которой обратились к президенту РФ во время "прямой линии", никто не собирался закрывать, заявили в пятницу в региональном Минобрнауки.

"Да, в ней есть проблемы с кадрами, но никто не планировал ее закрыть. В эту школу подвозят детей из двух соседних сел для обучения. Действительно, произошла какая-то дезинформация. С 1 сентября школа, как и планировалось, будет работать в штатном режиме", - сказали в пресс-центре министерства.

Там отметили, что в настоящий момент в селе находится министр образования и науки региона Надежда Капура, которая разбирается в сложившейся ситуации по поручению врио губернатора региона Виктора Томенко.

Как сообщалось, в ходе "прямой линии" с президентом РФ жители алтайского села, в котором проживают 400 человек, обратились с просьбой принять меры по недопущению закрытия малокомплектной школы, в которой обучается 47 человек.

В свою очередь врио губернатора региона Томенко в эфире заявил, что школа является филиалом и есть вопросы по ее укомплектованию, однако в планах закрытия ее нет.

Автор вопроса, жительница села Алена Регер также сообщила, что в школе почти 20 лет не было ремонта. Если школа будет закрыта, многим жителям придется переезжать оттуда. При этом жителям заявили, что их детей будут возить в соседнюю школу, находящуюся в 7 км от их села.