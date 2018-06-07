Акция против роста цен на бензин пройдет в Оренбурге 8 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Оренбурга согласовала проведение 8 июня пикета против роста стоимости топлива, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе администрации города.

В свою очередь один из организаторов мероприятия Сергей Золин уточнил агентству, что это "первый подобный пикет против бесконтрольного роста цен на топливо в Оренбурге".

"Акция начнется в 19:00 на улице Советской. Мы подали заявку на участие 300 человек, мэрия согласовала мероприятие", - сказал Золин.

Ранее сообщалось, что президиум Федерации профсоюзов Оренбуржья (ФПО) области выступил с обращением в адрес властей страны и региона, ФАС, нефтяных компаний, в котором потребовал "снизить цены на бензин, дизтопливо, исключить ценовой беспредел на топливном рынке".

Президиум ФПО отмечал, что подорожание топлива может привести к протестным акциям.

"Жители региона становятся заложниками бесконтрольного роста цен на топливо. Стоимость литра бензина "Аи-92" выросла за последний год (с мая 2017 года) на 13% или на 4,4 рубля за литр. Кроме того, с 1 июля 2018 года повысится стоимость проезда в муниципальном транспорте (решение одобрено Оренбургским городским советом)", - говорилось в обращении регионального профсоюзного объединения.