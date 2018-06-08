Один человек погиб в результате взрыва газа под Хабаровском

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один госпитализирован с ожогами в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

"В результат хлопка возник пожар (...) Ударной волной выбило остекление, (...) нарушены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, лестничный марш в подъезде. По предварительным данным, несущие конструкции целы", - говорится в сообщении.

Пожар локализован, от огня пострадали три квартиры. Сообщается, что из здания эвакуированы 60 жильцов. Для них развернут пункт временного размещения на базе соседнего общежития.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 28 человек и девять единиц техники.