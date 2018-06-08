В Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Чернобыльской зоне 8 июня вновь возник пожар, он локализован на площади 0,8 га. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 45 человек. В готовности находятся пожарные самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.

По данным ГИЯРУ, радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений, угроза для персонала станции отсутствует.

7 июля ГСЧС сообщало, что пожарные в четверг вечером ликвидировали возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив в Зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС.

Пожар начался 5 июня.