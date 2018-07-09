Суд отправил на пересмотр просьбу СКР ограничить Серебренникову срок ознакомления с делом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение ходатайство следствия об ограничении художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр", режиссера Кирилла Серебренникова в сроке ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 30 мая отменить. Отправить материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в новом составе", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, Мосгосруд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова, который просил отменить постановление Басманного суда и не ограничивать защите режиссера время на ознакомление с материалами расследования.

Как сообщалось, изначально следствие просило ограничить срок ознакомления режиссера и его адвокатов с делом до29 июня, однако суд установил этот срок до 19 июля.

По словам Харитонова, доводы следствия о затягивании защитой ознакомления с делом - "профанация уголовного процесса".

"Европейская конвенция (по правам человека) устанавливает, что каждый имеет право знать, в чем он обвиняется, и имеет право на достаточное время для подготовки защиты. И подготовка защиты - это не изучение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а изучение всех материалов. (...) Все идет к тому, что любое решение по этому делу, если оно будет не в нашу пользу, Европейский суд признает несправедливым и Верховный суд его отменит", - сказал адвокат ранее в ходе прений сторон.

Серебренников, обращаясь к суду, отметил, что "ни у кого нет никакой необходимости и желания что-то задерживать".

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа".

Следственные действия по делу были завершены в январе 2018 года, однако ознакомление фигурантов с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов, следствие начало в середине марта, поскольку до этого с ними знакомилась потерпевшая сторона - Минкультуры России.