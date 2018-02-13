На Украине двух российских военнослужащих осудили за госизмену

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, а после присоединения Крыма к РФ - россияне Александр Баранов и Максим Одинцов приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Защита готовит обжалование приговоров.

Как сообщает интернет-издание "Крым. Реалии", Дарницкий райсуд Киева 6 февраля вынес приговор Одинцову и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Подольский райсуд Киева через два дня приговорил к 13 годам лишения свободы Баранова.

В ходе судебного заседания Баранов и Одинцов свою вину не признали.

Защита бывших украинских военнослужащих готовится оспорить вынесенный приговор, рассказал адвокат осужденных Валентин Рыбин. "Говорить об исполнении наказания, я думаю, слишком рано. Пока приговоры не вступили в силу, и они будут либо обжалованы, либо будут другие юридические процедуры, которые обсуждаются сторонами", - отметил адвокат.

Максим Одинцов и Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

22 ноября Центральный районный суд украинского города Николаев избрал двум военным, которым было предъявлено подозрение в дезертирстве, мера пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день им сообщили о новом подозрении в госизмене.

8 декабря 2016 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в пособничестве в похищении российских военнослужащих двум гражданам Украины.