В рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Следователи задержали владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, столкнувшийся с баржей, сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте СКР.

"В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями также проводится обыск в жилище судоводителя маломерного судна и иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде минувшей ночью. По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По результатам проведенной экспертизы, в крови у капитана судна обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.