Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге увеличилось до 11

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число погибших пассажиров частного катамарана, который во вторник столкнулся с баржей на Волге в районе центральной набережной Волгограда, возросло до 11, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег. Поисковая операция завершена", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что о десяти погибших. Один человек считался пропавшим без вести. Всего на борту катамарана находились 16 человек, пятерым из них удалось спастись.

По данным источника "Интерфакса", причиной столкновения судов могло стать несоблюдение владельцем катамарана требований безопасности.

"Есть информация о том, что судно шло с нарушением правил, в том числе, перевозки пассажиров. В частности, не были включены опознавательные огни. Кроме того, владелец судна не зарегистрировал его в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что на катамаране, по предварительным данным, проводилась частная вечеринка. Как минимум часть людей была в состоянии алкогольного опьянения.