Спикер Госдумы оценил сроки рассмотрения законопроекта о пенсионном возрасте

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в июле, если правительство внесет законопроект на этой неделе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы с вами должны строить работу на основе регламента. Что касается продления (продления весенней сессии на одну неделю, до 27 июля - ИФ), то точно у нас этот вопрос не попадет на последнюю неделю (сессии). Если правительство будет вносить законопроект к нам на этой неделе, то мы с вами его можем рассмотреть по итогам месячной рассылки раньше, чем последняя неделя сессии", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Спикер отметил, что в случае внесения правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста, по нему пройдет широкое обсуждение, и его рассмотрение в окончательном варианте пройдет в осеннюю сессию. Сегодня, отметил он, в Госдуме нет конкретного законопроекта. "Какой вариант будет внесен, давайте дождемся", - призвал спикер.

Володин заметил, что продление весенней сессии до конца июля позволит полноценно обсудить тот документ, который внесет правительство по пенсионному возрасту. Он уточнил, что рассылка соответствующего законопроекта после его поступления в Госдуму предполагает его направления в регионы для изучения в течение двух месяцев.

Как подчеркнул председатель Госдумы, спешить с принятием этого законопроекта в Думе не будут.

Ранее первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов заявлял, что внесение законопроекта по повышению пенсионного возраста в Государственную думу ожидается в четверг 14 июня.