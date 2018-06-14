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Ущерб от взрыва газа в многоэтажке под Хабаровском превысил 16 млн рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Специалисты оценили общий ущерб от взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме, который произошел в ночь на 9 июня в поселке Октябрьском Ванинского района в 16,5 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации района.

"На месте взрыва в выходные работали специалисты из отдела архитектуры и строительства. Общий ущерб, по их оценкам, составляет 16,5 млн рублей", - сказал специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай.

По его словам, в доме продолжаются восстановительные работы. На 14 июня запланирована установка дверей и окон.

Ранее сообщалось, что 11 июня в свои квартиры смогли вернуться жители второго подъезда, где восстановили подачу воды и электроэнергии. Жильцы первого подъезда, в котором, по предварительным данным, и произошел взрыв, разместились у знакомых и родственников.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме произошел ночью 9 июня. В результате один человек погиб, двое пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Теги: Хабаровский край
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