Кудрин посчитал решение о пенсионной реформе выгодным для граждан

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пенсионная реформа, предложенная правительством, выгодна для граждан, считает председатель Счетной палаты, глава Совета Центра политических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", - написал Кудрин в своем твиттере после обнародования на заседании правительства предложений по пенсионной реформе.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

Правительство предложило ввести переходный период повышения пенсионного возраста, начать который предполагается в 2019 году, чтобы, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, "пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году".

В качестве компенсационной меры предлагается предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше.

Премьер поставил задачу внести законопроект о пенсионной реформе в Госдуму в ближайшее время, чтобы он был рассмотрен в текущую сессию в первом чтении. По словам Медведева, правительство рассчитывает на поддержку законопроекта парламентариями.