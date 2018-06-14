В ЛДПР напомнили, что многие россияне не доживают до пенсионного возраста

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В ЛДПР считают нецелесообразным повышение пенсионного возраста в условиях, когда многие в России не доживают и до ныне установленного срока выхода на пенсию.

"Мы категорически против повышения. Если обратиться к официальной статистике средней продолжительности жизни в регионах, можно увидеть, сколько граждан просто не доживают до пенсионного возраста. Это и центральная Россия, и Северо-Запад, и Дальний Восток", - заявил журналистам в четверг глава комитета по труду, социальной политике и делам молодежи, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он перечислил регионы, где средняя продолжительность жизни составляет от 58 до 64 лет и заметил, что "многие наши граждане уже сегодня не доживают до установленных границ пенсионного возраста, а в случае их повышения их число существенно возрастет".

Нилов назвал несостоятельными попытки объяснить маневр с повышением пенсионного возраста заботой о повышении доходов пенсионеров: "Это приведет лишь к сокращению объемов средств, направляемых из федерального бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда. Ни о каком росте доходов пенсионеров при этом говорить не приходится, механизма роста пенсий нет", - утверждает глава комитета.

По мнению представителя ЛДПР, простое повышение границ пенсионного возраста приведет к дополнительному росту безработицы. "На сегодняшний день примерно миллион граждан официально зарегистрирован на бирже труда, однако реальная цифра, отражающая количество безработных, может достигать 10 миллионов", - отметил он.

По его словам, ЛДПР считает, что нужно применять другие механизмы для увеличения трудоспособного населения. "Необходимо решать вопрос статуса самозанятых граждан, отладить программу стимулирования работающих пенсионеров", - пояснил политик.

В четверг 14 июня на заседании правительства было предложено ввести переходный период повышения пенсионного возраста, начать который предполагается в 2019 году, чтобы, по словам премьер-министра, "пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году".

Премьер поставил задачу внести законопроект о пенсионной реформе в Госдуму в ближайшее время, чтобы он был рассмотрен в текущую сессию в первом чтении.