Топилин не увидел необходимости менять требования к стажу медработников и учителей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин считает, что стажевые требования для медиков и учителей в будущем меняться не будут, поскольку принимаемых правительством мер в рамках законопроекта о повышении пенсионного возраста достаточно.

"Меры, которые сейчас предприняты, они могут и не потребовать потом пересмотра стажевых требований", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, будет ли в будущем повышаться стаж для медиков и учителей.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает оставить без изменений требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников, а возраст выхода на пенсию будет соответствовать общим подходам.

"Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника по льготам", - сказал Медведев на заседании правительства РФ.

По его словам, эти правила останутся без изменений в настоящий период.

В четверг 14 июня на заседании правительства было предложено ввести переходный период повышения пенсионного возраста, начать который предполагается в 2019 году, чтобы, по словам премьер-министра, "пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году".