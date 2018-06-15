Российские истребители семь раз поднимались в воздух на перехват иностранных аппаратов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 12 иностранных летательных аппаратов, сообщил официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике газеты "Красная звезда", дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили семь вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
ВКС не допустили нарушения российского воздушного пространства.