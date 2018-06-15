Российские истребители семь раз поднимались в воздух на перехват иностранных аппаратов

При этом индексировать пенсии работающих пенсионеров пока не собираются Подробнее

Голикова анонсировала индексацию пенсий в феврале и апреле 2019 года

Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителей Подробнее

14 июня 13:37

Правительство одобрило повышение пенсионного возраста

Начиная с 2019 года, планку планируют ежегодно повышать на один год - до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин Подробнее

14 июня 12:56

В правительстве предложили повысить НДС с 2019 года до 20%

Льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены, пообещал премьер Дмитрий Медведев Подробнее

14 июня 12:36

Правительство предложило начать повышать пенсионный возраст с 2019 года

Для граждан с большим стажем работы хотят предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше, чем предлагаемые 63 года для женщин и 65 для мужчин Подробнее

14 июня 10:58

Скончался Станислав Говорухин

Вячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха Подробнее

14 июня 10:54

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФ

Представитель Telegram в суде заявлял о нарушении баланса интересов общества и государства при ограничении работы мессенджера Подробнее

14 июня 10:20

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста