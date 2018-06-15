В Туле снесли полтора десятка незаконных построек цыган

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полтора десятка незаконных строений снесены на самовольно захваченных землях в поселке Косая Гора городского округа Тула, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В поселке Косая Гора в соответствии с принятыми судебными решениями прошли мероприятия по освобождению земельных участков от построек, не имеющих правоустанавливающих документов. Иски были поданы министерством имущественных и земельных отношений Тульской области. В результате 14 земельных участков освобождены от незаконных строений", - говорится в сообщении.

В мероприятиях принимали участие сотрудники правоохранительных органов, специализированная техника, работала бригада скорой медицинской помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.

Осведомленный источник сообщил агентству, что незаконные постройки принадлежали цыганам.

Первый этап сноса незаконных строений, принадлежащих цыганам, прошел на территории Яснополянского лесничества около поселка Косая Гора в сентябре 2017 года. Тогда было демонтировано порядка 60 строений, в которых проживали около 300 цыган. В горадминистрации поясняли, что министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с 2016 года через суд добивается сноса самовольных построек. Суд принял решения снести все цыганские дома.

Также сообщалось, что весной 2016 года для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, был создан координационный штаб, который возглавил глава администрации города Евгений Авилов. В этом же году был проведен снос незаконных строений в поселке Плеханово.

Вызвавшая общественный резонанс конфликтная ситуация возникла в Плеханово в середине марта 2016 года после отключения домов от газопровода, врезки в который были сделаны незаконно. Во время ремонтных работ в связи с выходом из строя трубы с самодельными врезками жители поселка попытались помешать сотрудникам газовой службы. Ремонт пришлось приостановить до прибытия полиции. Для обеспечения правопорядка в поселке было задействовано порядка 500 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск.

Всего в поселке Плеханово было снесено более 100 незаконных жилых построек, принадлежащих цыганам. Их демонтаж был проведен по решению суда в несколько этапов.

Власти Тулы приняли комплексную программу развития Плеханово. Приоритетными вопросами благоустройства территории являются водоотведение и водоснабжение, освещение, ремонт дорог и тротуаров, строительство и благоустройство социальных объектов и мест общего пользования.

В 2017 году разбор незаконных строений, принадлежащих цыганам, также проходил в поселке Хрущево в Туле.