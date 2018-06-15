В России

В Туле снесли полтора десятка незаконных построек цыган

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полтора десятка незаконных строений снесены на самовольно захваченных землях в поселке Косая Гора городского округа Тула, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В поселке Косая Гора в соответствии с принятыми судебными решениями прошли мероприятия по освобождению земельных участков от построек, не имеющих правоустанавливающих документов. Иски были поданы министерством имущественных и земельных отношений Тульской области. В результате 14 земельных участков освобождены от незаконных строений", - говорится в сообщении.

В мероприятиях принимали участие сотрудники правоохранительных органов, специализированная техника, работала бригада скорой медицинской помощи, пожарный расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.

Осведомленный источник сообщил агентству, что незаконные постройки принадлежали цыганам.

Первый этап сноса незаконных строений, принадлежащих цыганам, прошел на территории Яснополянского лесничества около поселка Косая Гора в сентябре 2017 года. Тогда было демонтировано порядка 60 строений, в которых проживали около 300 цыган. В горадминистрации поясняли, что министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с 2016 года через суд добивается сноса самовольных построек. Суд принял решения снести все цыганские дома.

Также сообщалось, что весной 2016 года для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, был создан координационный штаб, который возглавил глава администрации города Евгений Авилов. В этом же году был проведен снос незаконных строений в поселке Плеханово.

Вызвавшая общественный резонанс конфликтная ситуация возникла в Плеханово в середине марта 2016 года после отключения домов от газопровода, врезки в который были сделаны незаконно. Во время ремонтных работ в связи с выходом из строя трубы с самодельными врезками жители поселка попытались помешать сотрудникам газовой службы. Ремонт пришлось приостановить до прибытия полиции. Для обеспечения правопорядка в поселке было задействовано порядка 500 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск.

Всего в поселке Плеханово было снесено более 100 незаконных жилых построек, принадлежащих цыганам. Их демонтаж был проведен по решению суда в несколько этапов.

Власти Тулы приняли комплексную программу развития Плеханово. Приоритетными вопросами благоустройства территории являются водоотведение и водоснабжение, освещение, ремонт дорог и тротуаров, строительство и благоустройство социальных объектов и мест общего пользования.

В 2017 году разбор незаконных строений, принадлежащих цыганам, также проходил в поселке Хрущево в Туле.

Беспорядки под Тулой

6 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тула
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Матвиенко исключила повышение НДС за счет гражданМатвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
Спикер Совфеда уверена, что малообеспеченные россияне не почувствуют двухпроцентного роста ставкиПодробнее
 Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуреЧайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре
Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство в 2011 годуПодробнее
 Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст
Пресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране измениласьПодробнее
 Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой
Мужчина выстрелил в экс-супругу на крыльце офисного здания, после чего забаррикадировался в немПодробнее
Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банкГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк
Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весныПодробнее
 Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законнымиАресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными
Александра Мамонтова продержат под арестом до конца июля, Танзилю Комкову - до конца августаПодробнее
 Застройщик заявил о сокращении срока строительства домов во ВладивостокеЗастройщик заявил о сокращении срока строительства домов во Владивостоке
Строители гарантировали сроки после жалобы дольщиков президенту на Прямой линииПодробнее
 Достойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение
В вопросе повышения пенсионного возраста появилась ясностьПодробнее
 Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеВладельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране
Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителейПодробнее
 Володин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкцийВолодин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкций
Спикер Госдумы отметил, что обсуждение варианта документа ко второму чтению продолжаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Фотохроника 14 июня6 фото
14 июня
Фотохроника 14 июня
Россия - Саудовская Аравия8 фото
14 июня
Россия - Саудовская Аравия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастВ миреТрамп заявил, что Обама упустил КрымЭкономикаСША официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяВ миреWSJ сообщил о желании Макрона сделать французский основным языком ЕССпортЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуЭкономикаБанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Канадский музыкант засудил бывшую подругу за удаленное письмо о стипендии

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Перуанскую болельщицу задержали на Красной площади за карманную кражу

Набиуллина нашла плюсы для рынка труда от повышения пенсионного возраста

В Туле снесли полтора десятка незаконных построек цыган

ФАС предварительно разрешила Japan Tobacco купить "Донской табак"

Криштиану Роналду получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов

Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая выиграла у Египта в матче ЧМ-2018Южноамериканская команда вырвала победу на исходе игры Подробнее

ЦБ продлил полномочия УК ФКБС как временной администрации Промсвязьбанка

Фигуранта "дела Бабченко" Пивоварника заподозрили в подготовке теракта

Трамп рассказал о "химии" между ним и Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что Обама упустил Крым

Трамп заявил, что Обама упустил КрымРанее Buzzfeed со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на саммите G7 назвал Крым российским Подробнее

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболу

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуОбладатель кубка страны "Тосно" прекратил существование на прошлой неделе Подробнее

От прекращения деятельности Polar Tour пострадали около 2 тыс. туристов

Новым директором Гидрометцентра назначен Дмитрий Киктёв

Красовский подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Бывший замначальника полиции Черкесска получил 9 лет за избиение до смерти задержанного

"Анжи" подал заявление на выступление в РФПЛ в сезоне-2018/2019

В Казахстане у нелегальных антикваров изъяли картину Пикассо

Россельхознадзор запретил ввоз из Армении животных отряда приматов

Московский арбитраж рассмотрит иск одной из компаний о компенсации за блокировку Telegram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет0 : 1Матч завершенУругвай УругвайМатч завершенХосе Мария Хименес, 90онлайнBМарокко Марокко– : –18:00И.Р. Иран И.Р. Иран18:00BПортугалия Португалия– : –21:00Испания Испания21:00