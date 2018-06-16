"Альянс Зеленых" определился с кандидатами в мэры Москвы и губернаторы Подмосковья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экологическая партия "Альянс Зеленых" в субботу выдвинула кандидатов на пост мэра Москвы и губернатора Подмосковья, ими стали лидер партии Александр Закондырин и руководитель областного отделения "Альянса Зеленых" Лилия Белова, сообщили в пресс-службе партии.

"В ходе своей предвыборной кампании партийные выдвиженцы будут критиковать действующую власть и добиваться объединения Москвы и области в один регион", - говорится в сообщении.

В частности, как отметил Закондырин, слова которого приводит пресс-служба, в рамках предвыборной кампании он будет добиваться закрытия Московского нефтеперерабатывающего завода, реабилитации Москвы-реки и модернизации водопроводных сетей, а также выступать за национализацию мусорных полигонов.

"Мусорные бунты" и протесты экоактивистов в Подмосковье поставили регион на грань катастрофы. Единственным правильным решением в сложившейся ситуации должна быть национализациях полигонов и полный пересмотр политики подмосковных властей в сфере экологии" - приводятся в сообщении слова Беловой.

Выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья намечены на 9 сентября.