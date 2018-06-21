Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) считает, что правительство РФ поспешило с проектом изменения пенсионного законодательства - вместо "точечной меры" в партии предлагают принять целый Пенсионный кодекс России, где будет прописано право пенсионера самому решать, когда выходить на пенсию.

"В той формулировке, в которой внесен законопроект, он кажется, конечно, непроработанным, необоснованным и поспешным", - сказал заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, позиция руководства партии состоит в том, что проблему повышения пенсий и благосостояния пенсионеров нужно решать комплексно. В частности, требуют решения вопросы трудоустройства людей старшего возраста, включение их в цифровую экономику, предоставления социальных гарантий. Тем временем, отметил Ворожцов, проблемы, прямо касающиеся пенсий и трудовых прав пожилых, рассредоточены в десятках законов и нормативных актов, и работают недостаточно эффективно.

"Партия вообще считает, что должен быть принят не отдельный закон, а должен быть разработан единый Пенсионный кодекс Российской Федерации, который бы позволил прописать пенсионное обеспечение всех категорий граждан, в том числе и льготных. И тогда бы все встало на свои места", - заявил Ворожцов.

Проблема повышения пенсионного возраста, уточнил он, в рамках такого кодекса может быть решена по опыту западных стран - например, установлением права каждого гражданина самому решать, когда выходить на пенсию: чем позже выход на пенсию, тем выше пенсия.

"Уходишь в 60 - получаешь одно, уходишь в 63 - получаешь другое, уходишь в 65 - третье, в 67 - четвертое. И мы сразу снимаем всю социальную конфликтность", - пояснил Ворожцов позицию своей партии.

Ранее в четверг состоялось заседание президиума центрального совета Партии пенсионеров и правление московской организации партии. На нем партия приняла заявление, согласно которому "угрожающее финансовое положение Пенсионного Фонда России требуют принятия решительных мер", однако принимать их нужно "продуманно и осторожно".

В июне российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.