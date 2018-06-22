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Бывшему топ-менеджеру "Спецстроя" Мордовцу предъявили новое обвинение

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бывшему первому заместителю главы "Спецстроя России" Александру Мордовцу, отвечавшему за возведение космодрома "Восточный", предъявлено новое обвинение по статье "взятка", сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала Мосгорсуда.

"29 мая 2018 года моему подзащитному предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями по части 3, статьи 285 и части 6 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сообщил адвокат Георгий Писарев в ходе судебного разбирательства в пятницу.

Ранее сообщалось, что экс-чиновнику инкриминируется только злоупотребление.

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты Мордовца на избранную ему 24 мая Хамовнический судом Москвы меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что, занимая должность первого заместителя директора "Спецстроя" и руководителя штаба строительства космодрома "Восточный", Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приемке работ, которые на самом деле не производились либо были выполнены не в полном объеме, сказал источник.

Он добавил, что уголовное дело в отношении Мордовца было возбуждено по материалам ФСБ.

Возведение космодрома "Восточный" сопровождала череда скандалов, связанных с крупными хищениями денежных средств, выделенных на строительство, и уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников, которым вменялись эти преступления.

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Теги: Александр Мордовец, Спецстрой России
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