Взрыв газа в жилом доме в Татарстане повредил девять квартир

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Девять квартир получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Заинске, сообщает пресс-служба президента Татарстана в пятницу.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в трехкомнатной квартире. Повреждения получили еще четыре квартиры на этаже. Кроме того, частично повреждены четыре квартиры этажом ниже. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах", - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, взрыв произошел в восьмиподъездном жилом доме, в котором зарегистрированы 308 человек. В пострадавшем подъезде № 8 - 56 человек.

"На пятом этаже подъезда зарегистрированы семь человек, на четвертом этаже - девять человек. В пункте временного размещения на базе ледового дворца "Яшьлек" размещен один мужчина из квартиры на пятом этаже", - уточнили в ведомстве.

Там же сообщили, что площадь обрушения кровли составляет 50 кв.метров, площадь обрушения по фасаду - 30 кв.метров.

На месте работают четыре психолога. К ликвидации ЧС привлечены 116 человек и 44 единицы техники.

В Минздраве региона сообщили, что в Заинске проводится консилиум, на котором решается вопрос о доставлении пострапдавших в больницы Казани.

Взрыв произошел в 17:13 мск между четвертым и пятым этажами. По предварительной версии, к одной из супружеских пар, проживающей на пятом этаже, приехали в гости внучки. Одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа и в этот же момент произошел хлопок.

"Установлено, что в это время на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Кроме того, следствием будет рассматриваться версия со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков", - отмечается в информации следствия.

По данным следствия, в результате взрыва пострадали десять человек, один из них скончался в больнице, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело.