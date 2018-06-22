В Ростове-на-Дону не разрешили провести митинг против пенсионной реформы и роста цен на бензин

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Администрация Ростова-на-Дону отказала в проведении митинга против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 1 июля, предложив перенести мероприятие на другую дату, сообщает пресс-служба ростовского областного отделения КПРФ, выступившей организатором митинга.

"Ответ администрации был категоричен - проведение заявленного вами публичного мероприятия на указанном в уведомлении месте, предложение альтернативного места для его проведения на указанную дату не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель ростовского отделения КПРФ, организаторы несостоявшегося митинга планируют подать заявку на проведение мероприятия в другой день.