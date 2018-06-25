В ОНК рассказали о посещении в СИЗО подозреваемой в шпионаже Цуркан

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Арестованная по подозрению в шпионаже член правления "Интер РАО" Карина Цуркан не признает своей вины и гордится своей работой в компании, сообщила в понедельник "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева.

"Мы посещали Цуркан накануне поздно вечером. Мы не говорили о ее уголовном деле, но Карина обмолвилась, что гордится всем тем, чем она занималась, где работала, что делала и что ей ни за что не стыдно. Соответственно, получается, что вину свою она не признает", - сказала Меркачева.

По ее словам, Цуркан содержится в стандартной камере на двоих в СИЗО "Лефортово". Кроме нее, в камере находится еще женщина в возрасте, конфликтов у них нет.

"Мне вообще показалось, что она (Цуркан - ИФ) находится в шоке. Внешне - гордая, серьезная, строгая, но в какой-то момент даже расплакалась", - рассказала Меркачева.

Также представитель ОНК отметила, что в СИЗО подозреваемая в шпионаже содержится как гражданка России.

"Жалоб на условия содержания у нее нет. Единственное, ей тяжело с питанием, так как она вегетарианка и есть тюремную еду не может", - сказала Меркачева.

Лефортовский суд Москвы 19 июня заключил Цуркан под стражу на два месяца. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Если ее вина будет доказана, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения.

Ранее информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

"Цуркан подозревается в том, что она передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", - сказал собеседник агентства.