В МИД РФ потребовали международной реакции на запрет въезда на Украину журналистам из РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Москва ожидает более жесткой реакции со стороны ОБСЕ в ответ на запрет на въезд российских журналистов со стороны украинских властей, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что 26 июня украинские власти запретили въезд в страну представителям российских СМИ Евгению Примакову (ВГТРК) и Поле Слиер (RT), которые прилетели в Киев, чтобы выступить в качестве экспертов на конференции ОБСЕ.

"Надеемся, что участники упомянутой конференции осудят данный возмутительный случай нарушения прав и свобод журналистов, как это сделал Арлем Дезир (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - ИФ). Вместе с тем ожидаем от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также от других профильных международных структур более жесткой реакции в ответ на политику ограничения свободы слова со стороны официального Киева", - отметила она.

По словам Захаровой, "киевские власти, систематически нарушая права журналистов в условиях отсутствия жесткой реакции со стороны международного сообщества, ощущают полную безнаказанность своих действий". "Такая линия ведет к дальнейшей деградации ситуации с обеспечением права на свободу выражения мнения в этой стране", - отметила она.

Ранее во вторник советник спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, член Общественной палаты РФ, автор и ведущий программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" Примаков заявил о том, что его не пустили на конференцию в Киеве, сообщив, что ему запрещен въезд на Украину на пять лет.