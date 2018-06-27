Путин встретится с советником президента США Болтоном в среду

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле примет советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: "Да". Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится", - сказал Песков.

При этом он добавил, что "основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым".

Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопросы, можно ли рассматривать приезд Болтона как подготовку встречи президентов России и США, и чего ждут в Кремле от беседы с советником американского президента.

"Давайте дождемся этой встречи. По итогам его (Болтона) приема Путиным мы попросим Ушакова вас кратко проинформировать", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона будет использовать встречу с Болтоном для того, чтобы восполнить недостаток контактов и обменяться мнениями по главным международным проблемам. "Вы знаете, что мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне. Поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по международным проблемам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы могут быть подняты в ходе встречи Путина и Болтона.

Он отметил, что в ходе встречи будет также обсуждаться "печальное состояние", в котором пребывают двусторонние отношения РФ и США.

Накануне Песков, говоря о темах встречи с Болтоном, заявил, что "очевидно, это вопрос международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, известные региональные проблемы и, конечно, двусторонние отношения".

Как сообщалось, рабочая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Болтоном также намечена на среду.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Трампа и Путина может состояться в июле.