Москалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды Савченко

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова беспокоится о будущем украинцев, в том числе Олега Сенцова, освобождения которых добиваются украинские власти, так как их может постигнуть судьба украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая после помилования в России оказалась в украинской тюрьме.

"Еще меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать еще, добро ли мы делаем, отправляя (людей)", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в среду.

Комментируя длительную голодовку украинского режиссера Сенцова и беспокойство правозащитных организаций по этому поводу, Москалькова заявила, что другие граждане "используют другие средства для защиты своих прав", и это не делает их права менее значимыми, имея в виду, что защита в случае необходимости требуется всем.

Сенцов держит голодовку в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе 45-й день. При этом региональный омбудсмен Анатолий Сак уверяет, что Сенцов "выглядит более чем хорошо". "Жалоб нет, общается спокойно, ходит по палате. Никого не ждет", - сообщил Сак "Интерфаксу", посетив осуждённого.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании Сенцова по гуманитарным соображениям.

- Сенцов в августе 2015 года был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества. 14 мая осужденный объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

- Военнослужащая и депутат Верховной рады Надежда Савченка марте 2016 года была признана судом в Ростовской области виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина группой лиц по мотивам ненависти и вражды и приговорена к 22 годам колонии общего режима. Суд также признал ее виновной в покушении на убийство и в незаконном пересечении границы РФ.

- 25 мая 2016 года Савченко обменяли на осужденных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Эта процедура была юридически оформлена через помилование Савченко президентом России и помилование Ерофеева и Александрова президентом Украины.

- В марте этого года Верховная рада Украины лишила Савченко депутатского иммунитета и дала согласие на ее арест. Генпрокурор объяснил это тем, что народный депутат и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" планировали военный переворот на Украине. На следующий день после этого решения Савченко была арестована.