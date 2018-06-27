Омбудсмен ЯНАО заявил, что голодающий Сенцов прекрасно выглядит

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак в среду встретился с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Он выглядит более чем хорошо. Жалоб нет, общается спокойно, ходит по палате. Никого не ждет", - сообщил Сак "Интерфаксу".

Он не задавал Сенцову вопрос о том, планирует ли он прекращать голодовку, но полагает, что не планирует.

"Выглядит он прекрасно, значит, не планирует", - сказал Сак.

Он добавил, что Сенцова должна посетить в колонии его двоюродная сестра, это посещение согласовано.

"У него право есть на краткосрочное свидание", - подчеркнул ямальский омбудсмен.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова сообщила, что у украинца возникли проблемы с почками и сердцем.